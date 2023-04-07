Ünlü oyuncu, AK Parti'den milletvekili adayı oluyor

AK Parti’de aday listeleri netleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “milletvekili adayı olacaklar” dediği kabinedeki bakanları şehirlere dağıtıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yeni adresi İstanbul görünüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa, Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın Bursa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun İzmir, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Mardin, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Vahit Kirişçi’nin Kahramanmaraş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Adıyaman’dan liste başı olmaları bekleniyor.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu İstanbul milletvekili Mücahit Arınç için baba ocağı görünüyor. Arınç’ın Manisa’dan aday gösterileceği söyleniyor. Manisa listesinde sürpriz bir isim dikkat çekiyor. Payitaht Abdulhamit dizisinde oynadığı Tahsin Paşa rolü ile dikkatleri üzerine çeken Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da AK Parti Manisa listesinde olacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan aday gösterileceği daha önce açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kocaeli’ne de bakanları kaydırması ya da güçlü isimleri liste başı yapması bekleniyor.

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Diyarbakır’a kaydırılacağı da gelen bilgiler arasında.

Erdoğan’ın yardımcılarından Binali Yıldırım’ın adı İzmir, Numan Kurtulmuş’un ise İstanbul olarak geçiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da memleketi Tekirdağ yerine İstanbul’ dan aday gösterilmesi sürpriz olmayacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO