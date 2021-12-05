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Kültür - Sanat Ünlü klarnet virtüözü kültür etkinliklerinde sahne alacak
Kültür - Sanat

Ünlü klarnet virtüözü kültür etkinliklerinde sahne alacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:48:00 -
Ünlü klarnet virtüözü kültür etkinliklerinde sahne alacak

Ünlü Klarnet virtüözü ve akademisyen Serkan Çağrı’nın sahne alacağı konser etkinliği 6 aralık Pazartesi günü AKM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ‘Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri’ kapsamında film gösterimleri, söyleşiler, paneller, konserler ve birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan AKM bu kez kapılarını konser için açıyor. Türk Hava Yolları uçaklarında kullanılan kabin içi müziklerin yapım ve yönetmenliğini üstlenen ünlü klarnet virtüözü ve akademisyen Serkan Çağrı’nın sahne alacağı konser 6 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada etkinliğin biletli olduğu belirtilirken, biletlerin ise www.sakarya.bel.tr adresinden temin edilebileceği dile getirildi.

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