Ünlü gazeteci 15 milyon euroluk dev transferi duyurdu!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu Bas Dost transferinde mutlu sona ulaştı. Müjdeyi ise Ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri verdi.

beIN Sports, CNN ve Gazzetta dello Sport adına da çalışan Palmeri, alacağı ücret ve yıllık ödemeler dahilinde bedeli 15 milyon Euro'yu bulacağı duyurulan transferi sosyal medya hesabından açıkladı.

49 MAÇTA 34 GOL

1,96 boyunda ve 29 yaşında olan oyuncu, sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde etmişti. Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atarken, 4 asist yaptı.

Hollandalı futbolcu toplamda oynadığı 49 maçta ise 34 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bas Dost'un transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösterildi.