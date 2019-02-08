0553 313 94 23

Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası yandı! 10 kişi öldü

Brezilya'nın Seri A takımlarından Flamengo'nun antrenman sahasında çıkan yangında 10 kişi öldü.

08 Şubat 2019 Cuma 14:23
Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası yandı! 10 kişi öldü

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, büyük bir trajediyle karşı karşıya. Kırmızı-siyahlı kulübün antrenman tesislerinde yangın çıktı ve altyapıdan 10 futbolcu hayatını kaybetti.

Yangının sebebi bilinmiyor

Flamengo genç takımının kaldığı tesiste hayatını kaybeden gençlerin yaşları 14 ile 17 arasında değişiyor. Oyuncular uyurken çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

3 kişinin durumu ağır

Brezilyalı basınında yer alan haberlere göre yaralı olarak kurtarılan üç kişinin durumu ağır. Hayatını kaybeden oyuncular ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 14:23
  1. flamengo
  2. brezilya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'daki çöken bina
    1. Kartal'daki çöken bina
    2. İkinci sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de..
    3. Bakan Akar Endonezyalı mevkidaşı ile..
    4. Spor Bakanlığından dev istihdam müjdesi
    5. Domuzlar kendilerini besleyen kadını..
    6. İhtiyaç Merkezi yüzleri güldürdü
    7. Fatma Girik sağlık kontrolünden..
    8. Adıyaman'da DEAŞ'lı kadın terörist..
    9. Cuma namazı öncesi tarihi camide yangın!
    10. Hepsiburada'da canlı mercana yoğun ilgi
    11. Nantes, 9 numarayı emekli etti
    12. Hokey: Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy
    13. İş Dünyasında Fırsat Eşitliği İçin..
    14. Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını..
    16. CHP'li başkan MHP'ye geçti
    17. İtalya’nın hayalet kasabalarına..
    18. Trabzonspor'da Galatasaray maçı..
    19. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    20. "2018 turizmimiz için başarılı bir yıl..
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları