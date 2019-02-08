Ünlü futbol kulübünün antrenman sahası yandı! 10 kişi öldü
Brezilya'nın Seri A takımlarından Flamengo'nun antrenman sahasında çıkan yangında 10 kişi öldü.08 Şubat 2019 Cuma 14:23
Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo, büyük bir trajediyle karşı karşıya. Kırmızı-siyahlı kulübün antrenman tesislerinde yangın çıktı ve altyapıdan 10 futbolcu hayatını kaybetti.
Yangının sebebi bilinmiyor
Flamengo genç takımının kaldığı tesiste hayatını kaybeden gençlerin yaşları 14 ile 17 arasında değişiyor. Oyuncular uyurken çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.
3 kişinin durumu ağır
Brezilyalı basınında yer alan haberlere göre yaralı olarak kurtarılan üç kişinin durumu ağır. Hayatını kaybeden oyuncular ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor.
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