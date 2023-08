Ünlü fizikçi Michio: Yapay sohbet robotları gelişmiş bir kayıt cihazından başka bir şey değil'

Uzmanlar, chatbot’ların gelişmiş birer kayıt cihazından başka bir şey olmadığını düşünüyor.

Bu yıla damgasını vuran yeniliklerin başında yapay zeka ve uygulamaları geliyor. Bu uygulamaların başında ise başta yatırımcılar olmak üzere birçok kesimde heyecan yaratan ChatGPT geliyor. Ancak uzmanlar, sohbet robotu olarak da bilinen bu uygulamaların gelişmiş birer kayıt cihazından başka bir şey olmadığını düşünüyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, dünyanın önde gelen fizikçilerinden biri olan Michio Kaku, chatbot’ların (sohbet robotu) sadece gelişmiş kayıt cihazları olduğunu söylüyor. Kaku’ya göre farklı bir bilgi işlem devrimi için ise hala biraz beklemek gerekiyor.

Gelişmiş kayıt cihazları

Fortune’dan Christiaan Hetzner’in haberine göre, ChatGPT ve benzeri üretken yapay zeka teknolojileri, önde gelen fizikçi Michio Kaku tarafından kuantum hesaplamada yaklaşan atılımı gölgeleyebilecek bir medya malzemesi olarak görülüyor.

Kaku, sohbet robotlarının içerik oluşturmadaki etkinliğini kabul etse de gerçekle kurguyu ve doğru verileri yanlış verilerden ayırma konusundaki yetersizliklerinin altını çiziyor. Kaku, bu uygulamaları, mevcut internet içeriğini yeniden düzenleyen ‘gelişmiş kayıt cihazları’ olarak nitelendiriyor.

Kaku, “Sohbet robotları internette bulunan verilerin bir insan tarafından oluşturulan parçacıklarını alıyor, bunları birleştiriyor ve sanki bunları kendi yaratmış gibi dağıtıyor. İnsanlar, ‘Aman Tanrım, bu bir insan, bu insana benziyor!’ diyor. Oysa sohbet robotları, zaten internette olanı yeniden düzenlemekten başka bir şey yapmıyor” şeklinde konuşuyor.

Kaku'nun eleştirisi, protesto için şirketten ayrılan ve eski bir Google yapay zeka araştırmacısı olan Meredith Whittaker'ın yakın tarihli benzer yorumlarını yansıtıyor. Whittaker, yapay zeka temelli sohbet robotları hakkında, “Bu zeka değil. Bu, temelde son 20 yıldır internette olanların bir tür çarpık aynası. Sohbet robotları makul görünen şeyleri kusmak için tasarlanmış” diyor.

İnsan beyninin paralel işlem gücünden yararlanma

Parçacık fiziği ve sicim teorisi alanında önde gelen uzmanların başında yer alan Kaku, son kitabında, tarihin akışını değiştireceğini iddia ettiği kuantum hesaplama alanındaki yaklaşan devrime dikkat çekiyor. Kaku, “Kuantum bilgisayarlar, insan beyninin işlem gücüne en yakın ve uyumlu olma özelliği taşıyor. Tabiat ana hala önümüzde. Beynimiz, bilinen evrendeki en karmaşık nesne” diyor.

Kuantum hesaplamanın potansiyelini vurgulayan Kaku, bu tür hesaplamaların, insan beyninin karmaşık ve eşzamanlı reaksiyonlarına benzeyen paralel işlem gücüne sahip olduğunu vurguluyor. Geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak son derece düşük sıcaklıklarda çalışan kubitleri (kuantum bit) kullanan kuantum bilgisayarların, deterministik sonuçlardan ziyade olasılıkları tahmin ettiğini açıklıyor.

Kuantum bilgisayarlar

Kuantum bilgisayarların en gelişmiş süper bilgisayarların bile zorlanacağı karmaşık sorunları çözme potansiyeline sahip olduklarını ifade eden Kaku, “Labirentteki bir fareyi düşünün. Dijital bir hesap makinesi, her bir farenin yörüngesini, karar verilmesi gereken her yerde, her eklemde hesaplıyor. Bu sonsuza kadar sürüyor. Bir kuantum bilgisayar, tüm olası yörüngeleri aynı anda ve anında analiz ediyor” diyor.

Neyse ki, yapay zeka alanının liderleri konumundaki Google ve Microsoft gibi lider şirketler, tüm yumurtalarını sohbet robotu ve yapay zeka sepetine koymuyor. Her iki şirket de kuantum üstünlüğü yarışında en güçlü makineleri inşa etmek için büyük yatırımlar yapıyor.

Kaku ve birçok isim, kuantum bilgisayarlarının yetenek bakımından çevredeki en gelişmiş dijital bilgisayarları geride bıraktığı anın çok yakın olduğunu die getiriyor.

