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Dünya

Ünlü dövüşçünün babası korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

2020-04-26 17:42:00 -
Ünlü dövüşçünün babası korona şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kafes dövüşçüsü (UFC) Khabib Nurmagomedov'un babası Abdulmanap Nurmagomedov, zatürre, grip belirtileri ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'in haberine göre Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.

Hemen hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov için henüz koronavirüs teşhisi konmadığı belirtildi. Kovid-19 şüphesi olan Abdulmanap Nurmagomedov'u kimsenin ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Rus gazeteci Ramazan Rabadanov, arkadaşı olan Abdulmanap için "Bir park inşa etti. Çöpleri temizledi, yeni ağaçlar dikti. Yol boyunca güzel banklar koydu ama dün o parka gelemedi. Umarım arkadaşım tekrar parka gelir" mesajını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov ise 1 hafta önce babasıyla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaman hiçbirimiz için kolay değil. Sadece ailenize değil, ebeveynlerinize de dikkat edin. Çünkü onlar cennetin anahtarlarıdır."

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