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Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenlendi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası düzenledi.


Bandırma Belediyesi General Balcı Çamlığı Yaşam Alanı’nda gerçekleşen, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Atletizm Federasyonu üyelerinden oluşan şampiyonaya, farklı üniversitelerden yaklaşık 250 sporcu, 100 antrenör ve 50 federasyon yetkilisi katılım sağladı.


Düzenlenen turnuvada, kadınlar kategorisinde 5 bin 600 metrelik, erkekler kategorisinde ise 7 bin 500 metrelik yarışta mücadele gerçekleşti. Düzenlenen turnuva sonrası protokol ve vatandaşların katılımıyla bin 500 metrelik sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleşti.


Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Karatepe, “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) iş birliğinde Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası tertipledik. İlk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptık. 1 aydır hazırlıklarımızı yapıyorduk. Bandırma Belediyesi bize tahsis ettiği General Balcı Çamlığı’nda, İl Spor Müdürlüğü ve İlçe spor Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlıklarımızı yaptık.Yaklaşık 27 üniversite, 197 sporcu ile birlikte kadın ve erkek sporcularımız yarıştı. 26 branş, 53 takımla üniversitemizi üniversiteler arasında temsil ediyoruz” şeklinde konuştu.



Arıcıoğlu: “Parkur uluslararası bir seviyede”


Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da, “Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği oldu. Çok iyi parkurda sporcularımız yarıştı. Bandırma’da Üniversitelerarası Türkiye Kros Şampiyonası’nı tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Parkur gerçekten uluslararası bir seviyede. Emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Şampiyonada 7 bin 400 metre kros koşusunda dereceye girenler şöyle:


1. Ramazan Barbaros (Kayseri Erciyes Üniversitesi)


2. Fetene Alemu Regasa (Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi)


3. Sezgin Ataç (Diyarbakır Dicle Üniversitesi)



Şampiyonada 5 bin 600 metre kros koşusunda dereceye girenler şöyle:


1. Burcu Subatan (Kayseri Erciyes Üniversitesi)


2. Derya Kunur (Muş Alpaslan Üniversitesi)


3. Emine Akbingöl (Muş Alpaslan Üniversitesi)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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