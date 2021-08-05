Üniversiteler yanan ormanlar için fidan bağışlıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi yanan ormanlar için fidan bağışı kampanyasına start verdi.
Kampanyayla yangınlardan zarar gören bölgeleri yeniden ağaçlandırmak ve yeşilin önemine duyarlılığı arttırmak amaçlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden yapılan Twitter paylaşımında ‘Her Öğrenci Bir Fidan’ kampanyası başlatıldığına işaret edildi. Paylaşımda, “Orman Genel Müdürlüğü’ne fidan bağışı yapacağız. Siz de katılın yaralarımızı saralım, gelin nefes olalım” ifadeleri kullanıldı. Üniversiteler, birbirlerini etiketleyerek öğrencileri fidan bağışı yapmaya davet etti.