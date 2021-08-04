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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler açılır mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son bir buçuk yıldır üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmadı. Üniversite öğrencileri ne zaman yüz yüze eğitime başlayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:05:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılır? Koronavirüs salgını başta sağlık olmak üzere eğitim alanını da olumsuz etkiledi. İlkokul, ortaokul ve liselerin yanı sıra son bir buçuk yılda üniversitelerde de yüz yüze eğitim yapılmadı. Milyonlar üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada üniversitelerin 13 Eylül’de açılacağını duyurdu. Şimdilik aksi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan 25 Haziran itibariyle 18 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevusu tanımlandı. Bu sebeple pek çok üniversite öğrencilerine mesaj göndererek aşı olma konusunda tavsiyede bulundu.

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Eğitim

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