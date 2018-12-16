ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Üniversiteler Arası 2. Dağ Bisikleti Yarışları, Antalya'da gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki makilik alanda düzenlenen yarışlara, 8’i kadın 74 sporcu katıldı. İlahiyat Fakültesi önünde başlayan yarışlarda sporcular, kayalık ve ağaçlık alanlardan geçerken, hem doğa hem de birbirleriyle mücadele etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda 6 tur atarak kıyasıya yarışan sporculara, yarışların sonunda düzenlenen törenle kupaları verildi.

Erkeklerde Akdeniz Üniversitesi birinci, Ege Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi ise üçüncü olurken, kadınlarda ise Ege Üniversitesi birinciliği, Gazi Üniversitesi ikinciliği, Akdeniz Üniversitesi ise üçüncülüğü elde etti.



