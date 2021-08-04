YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Milyonlar sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini tercih sürecine çevirdi. Ülkemizde yaşanan sel ve yangın felaketleri sebebiyle tercih tarihleri uzatıldı. Adaylar, tercih işlemleri sırasında kaç okul yazabileceklerini araştırmaya başladı.

Üniversitede kaç tercih hakkı var 2021 YKS tercihi kaç tane? YKS en az kaç tercih hakkı var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” dedi.

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos’ta başlayıp 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden online olarak yapabilecek.

Adaylar AİS'e TC kimlik numaraları ve şifreleriyle bağlandıktan sonra kılavuzdaki bilgilere dikkat ederek işlemlerini yapabilir.

Adaylar, YKS’de kaç tercih yapılabileceğini merak ediyor. YKS’de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS 2021 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS baraj puanı kaç?

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.