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Eğitim Üniversite tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün uzatıldı?
Eğitim

Üniversite tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün uzatıldı?

YKS tercih tarihleri son dakika | Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacaktı. Ancak ülkemizdeki sel ve yağın felaketlerinin ardından tarihlerin uzatılacağı açıklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 21:18:00 -
Üniversite tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün uzatıldı?

YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih tarihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri olarak açıklandı. Ancak yangın ve sel felaketleri sebebiyle sürecin uzatılmasına karar verildi.

Üniversite tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” dedi.

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