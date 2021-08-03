YKS 26-27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Üniversite sınavı sonuçları 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih tarihleri ise 5-13 Ağustos tarihleri olarak açıklandı. Ancak yangın ve sel felaketleri sebebiyle sürecin uzatılmasına karar verildi.

Üniversite tercihleri ne zaman? YKS tercihleri kaç gün uzatıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” dedi.