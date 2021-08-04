Üniversite sınava haziran ayının son hafta sonunda gerçekleşti. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da açıklandı. Adaylar tercih işlemelerinin hangi gün başlayacağını ve işlemlerin nasıl nereden yapılacağını araştırmaya başladı.

Üniversite tercihleri nasıl yapılır? YKS tercih nasıl yapılır 2021? Doğru tercih nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih sürecinin uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” dedi.

YKS tercih işlemleri 5 Ağustos’ta başlayıp 20 Ağustos 23.59’da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden online olarak yapabilecek.

Adaylar AİS'e TC kimlik numaraları ve şifreleriyle bağlandıktan sonra kılavuzdaki bilgilere dikkat ederek işlemlerini yapabilir.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu

Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2021-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

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