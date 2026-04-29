Unitree'nin insansı robotları Tokyo Havalimanı'nda çalışacak

Yapay zeka ve robotik alanındaki hızlı gelişim, insansı robotları laboratuvar ortamından çıkarıp gerçek çalışma sahalarına taşımaya başladı. Bu dönüşümün son örneklerinden biri Japonya’da yaşanıyor. Japan Airlines, Tokyo Haneda Havalimanı’nda başlatacağı yeni pilot program kapsamında insansı robotları yer hizmetleri operasyonlarına dahil etmeye hazırlanıyor.

Proje kapsamında Çin merkezli Unitree Robotics tarafından geliştirilen G1 modeli robotlar, bagaj ve kargo taşıma süreçlerinde aktif görev üstlenecek. İlk uygulamanın önümüzdeki aydan itibaren başlaması planlanırken, programın 2028 yılına kadar sürmesi ve başarılı olması halinde kalıcı bir sisteme dönüşmesi hedefleniyor.

AMAÇ, DARALAN İŞ GÜCÜNE DESTEK SAĞLAMAK

Bu adımın arkasındaki temel nedenlerden biri, Japonya’da giderek derinleşen iş gücü açığı. Yaşlanan nüfus ve artan turist yoğunluğu, özellikle fiziksel güç gerektiren operasyonel alanlarda personel ihtiyacını daha görünür hale getiriyor.

Japan Airlines, insansı robotları özellikle tekrar eden ve bedensel olarak zorlayıcı görevlerde kullanarak çalışanların üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor. Böylece hem operasyonel verimliliğin artırılması hem de insan kaynağının daha kritik alanlara yönlendirilmesi planlanıyor.

ROBOTLAR İNSANLARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Yeni sistemde robotlar tamamen bağımsız bir yapı yerine, yer hizmetleri ekipleriyle koordineli şekilde çalışacak. Son gösterimlerde G1 robotunun bir uçağın yanında kargoyu dikkatli şekilde konveyör bandına ittiği ve ardından bir görevliye jestle işaret verdiği görüldü.

Bu detay, insan-robot iş birliğinin gerçek operasyon ortamında nasıl şekillenebileceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirket yetkilileri, güvenlik gibi kritik sorumlulukların ise tamamen insan kontrolünde kalacağını özellikle vurguluyor.

İLK AŞAMADA TEST VE PERFORMANS ANALİZİ YAPILACAK

Pilot programın ilk bölümünde operasyonlar ayrıntılı biçimde analiz edilecek. Ardından simülasyon destekli değerlendirmeler ve gerçek ortam testleriyle robotların performansı ölçülecek.

Bu süreçte robotların yalnızca yük taşıma kabiliyeti değil, çevreyle etkileşimi, çalışanlarla koordinasyonu ve yoğun havalimanı temposuna uyum sağlayıp sağlayamayacağı da yakından izlenecek.

UNITREE G1 SAHADA KULLANIMA UYGUN YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Unitree G1, piyasadaki en gelişmiş insansı robotlardan biri olarak gösterilmese de, daha düşük maliyeti ve pratik kullanım avantajıyla öne çıkıyor. Yaklaşık 1.32 metre boyunda ve 35 kilogram ağırlığında olan robot, kompakt yapısıyla dar ve yoğun alanlarda görev yapmaya uygun bir profil çiziyor.

Gelişmiş sensörler, derinlik kamerası ve sesli komut sistemleriyle donatılan G1, hem fiziksel görevleri yerine getirebiliyor hem de çevresindeki insanlarla temel düzeyde etkileşim kurabiliyor. Yaklaşık iki saatlik çalışma süresi sunan robot, havalimanı gibi yoğun ve tekrarlı iş akışlarına destek vermek üzere tasarlandı.

SİMÜLASYONDAN GERÇEK DÜNYAYA GEÇİŞ

G1’in sahada kullanılabilecek seviyeye gelmesinde, simülasyon tabanlı eğitim yöntemleri önemli rol oynuyor. Robotun dijital ortamda eğitilmesi, hareket kabiliyetinin geliştirilmesi ve gerçek dünya senaryolarına hazırlanması, sistemin daha dengeli ve güvenilir çalışmasını sağlıyor.

Bu yaklaşım sayesinde robotlar, sadece teknik olarak görev yapabilen makineler değil, gerçek operasyon koşullarında daha tutarlı ve kontrollü hareket edebilen yardımcı unsurlar haline geliyor.

HAVALİMANLARINDA YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Tokyo Haneda Havalimanı’nda başlayacak bu pilot uygulama, insansı robotların ulaşım ve lojistik sektöründe daha görünür hale geleceği yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Özellikle iş gücü açığının arttığı ülkelerde bu tür çözümler, geleceğin çalışma modelleri açısından daha fazla önem kazanabilir.

Japan Airlines’ın attığı bu adım, robotların artık yalnızca teknoloji fuarlarında sergilenen yenilikler değil, gerçek operasyonun parçası olmaya başladığını gösteriyor.