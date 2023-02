Üniformayı her giydiğimde duygularım kabarıyor! Dev yapımın oyuncusu konuştu...

Güçlü prodüksiyonu, etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, sezonun en iddialı yapımı ‘Al Sancak’ın Aras’ı İdris Nebi Taşkan, Aslı’sı Gözde Türker Güler ve Büşra’sı Suna Ayar; dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Al Sancak dizisine 2. Bölümde Teğmen Aras Güneri olarak dahil olan İdris Nebi Taşkan, hep bir aksiyon dizisinde yer almak istediğini ve sonunda dileğinin gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı: “Hep bir aksiyon projesinde yer almak istemiştim. Dileğim gerçek oldu. Aras hayatıma girdiği için çok mutluyum. Bir özel kuvvetler mensubu olmanın ne kadar zor ve emek isteyen bir durum olduğunu Aras üzerinden anlattığımız için de onur duyuyorum.” dedi.

Teğmen Aras Güneri karakterine hayat veren Taşkan, “Teğmen Aras Güneri kendi doğrularıyla yaşayan, bir duruşu ve dünya görüşü olan elit bir asker. Eğitimli ve donanımlı. Genç yaşında asker olma arzusuyla ödediği bedeller onu olgunlaştırmış ve güçlendirmiş. Aras, korkusuz ve vahşi savaşan bir savaşçı. Kimse onunla kaşı karşıya gelmek istemez.” dedi.

Taşkan, rolü için özel bir eğitimden geçtiğini şu sözleriyle anlattı: “Tim arkadaşlarımla eğitimde kaynaştık ve bir olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu fark ettik. Kendimize slogan bile yarattık: ‘Birlikte güçlüyüz’. Silah tutmaktan, silahın mekanik durumuna kadar eğitim gördük. O yüzden çok şanslıyız.”

Al Sancak projesinde olduğu için şeref ve gurur duyduğunu belirten Taşkan, “Üniformayı her giydiğimde duygularım kabarıyor. Al Sancak bugüne kadar yapılan, en iyi şekilde askeri sisteme uyan tek proje bence. Ben de böyle bir projede değerli bir subayı canlandırdığım için şanslı ve mutlu hissediyorum.” dedi.

“Al Sancak herkesin tek yürek olup izleyeceği bir proje”

Dizide Yüzbaşı Aslı Öztürk’e can veren Gözde Türker Güler, Aslı için “Beni çok heyecanlandıran bir karakter oldu. Seyirci de şimdiden beğenmiş görünüyor. Çok mutluyum. Güçlü bir kadın, istihbaratçı ve vatanı için çalışan bir subay. Yüzbaşı olmak için bir sürü eğitimden geçmiş idealist bir Türk kadını.” dedi.

Al Sancak’ın senaryosunu ilk okuduğunda tüylerinin diken diken olduğunu belirten Gözde Türker Güler, “Gerçekçi hikayeler her zaman oyuncuları derinden etkiler. Al Sancak, herkesin tek yürek olup izleyebileceği bir proje. Kahraman Mehmetçiğimizin, bu topraklarda yaşayan, bizim için savaşan Türk Askeri’nin hikayesi… Her bölümü okuduğumda tüylerim diken diken olmaya devam ediyor…” şeklinde konuştu.

Tiyatro kökenli bir oyuncu olduğunu ve tiyatroda ekip ruhunun çok önemli olduğunu vurgulayan Güler, “Dizide biraz daha bireysel. Fakat bu öyle bir iş ki herkesin tek yürek çalıştığı, karşındaki olmadan, bir olmadan başarının mümkün olmadığı bir proje. O nedenle benim için deneyimi ve yeri ayrı olacak diye düşünüyorum. Çekimlere başlamadan 3 ay önce erkek oyuncu arkadaşlarım antrenmanlara başlamıştı. Ben de sonrasında aralarına katıldım. Pek çok askeri eğitimden geçtik. Her eğitimden önce asker üniformalarımızı giyip eğitime tam disiplinle devam ettik. Hepimiz için çok güzel bir hazırlık eğitimi oldu.” dedi.

Al Sancak’ta yer aldığı için mutluluk duyduğunu söyleyen Güler, “Bölümü izledikçe içinde olduğum için gurur duyuyorum. Umarım seyircimiz de her bölümü aynı duyguları hissederek izler.” dedi

Dizide Teğmen Büşra Akdeniz karakterini canlandıran Suna Ayar, karakteri için “Büşra denilince benim aklıma ilk gelen şey işi oluyor. İşine aşık, işini çok ciddiye alan ve gereken ne varsa fazlasını yapmaya hazır bir asker. Büşra, timin altın anahtarı ve tim tarafından çok sevilen tatlı sert bir karakter. Büşra ile çok fazla ortak noktamız var aslında. Her oyuncu karakterinde kendinden bir parça bulur ama ben karakteri okuyunca bu kadar benzerlik nasıl olabilir diye düşündüm. Büşra ile benzer olarak ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum ve her zaman hayatımda önceliğim hep işim olmuştur. Yaptığım her işi ne olursa olsun çok ciddiye alırım en iyi şekilde nasıl yapılacaksa öyle yaparım. İş yaşamında olduğu gibi iş dışında da Büşra ile aynıyız sanırım. Tatlı sert ve bıcır bıcırız.” dedi.

Senaryoyu ilk okuduğunda içinin kıpır kıpır ettiğini söyleyen Ayar, “İlk okuduğum anda çok güzel bir proje olacağını anlamıştım zaten. İşin ciddiyeti, yansıtacağımız olaylar ve duygular gerçekten çok heyecan verici görünüyordu.” dedi.

Temel askeri eğitimden geçtiğini belirten Ayar, “Duruş, yürüyüş, selamlama, silah ve tüfek gibi her türlü eğitimi aldım. Askeriye çok farklı bir ortam, oradaki disiplini ve ciddiyeti benimsemek için de asker tanıdıklarımdan destek aldım.” dedi.

Al Sancak’ta yer aldığı için gururlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu; “Al Sancak özel olduğu kadar ülkemiz ve milletimiz için de çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. İzlerken de oynarken de çok farklı duygular hissetmemizi sağlayan bir proje. Al Sancak gibi özel bir projede güçlü ve başarılı bir kadın asker olarak yer aldığım için çok gururluyum. Aynı zamanda ilk projemde böyle yüksek prodüksiyonlu bir işte olmak da çok keyifli.” şeklinde konuştu.

Yapımı Bozdağ Film yapımcılığı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı ‘Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali üstlenirken dizide ayrıca; R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, İdris Nebi Taşkan, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın, Ayşen Sezerel ve Hatice Sibel Aytan gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren kahramanların hikayesi;

Enerji krizi, açlık ve terör gibi sorunlarla boğuşan dünya için başlayan yeni sürecin adı kaostur. Bu karanlık tablo içinde yüzüncü yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti için sınırlarını korumak ve sınır ötesinde var olmak vazgeçilmez hale gelir.

Milli Teknoloji hamlesini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yeni döneme uygun çok daha etkin güvenlik stratejileri üretir. Bu doğrultuda TSK; özel kuvvetler bünyesinde yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Pençe Timi’dir. Pençe Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmekle kalmaz; “Barışın güvercini, savaşın kartalı” olarak caydırıcılığıyla her alanda Türkiye’nin elini güçlendirir. Ülkesinin ve insanlığın selameti adına dünyanın farklı coğrafyalarında fedakarca mücadele eder. Al Sancak, uğruna gece gündüz demeden ateşin içine atılmaktan asla geri durmaz. Birbirine son derece bağlı olan Pençe Timi, takdir edilmeyi beklemeden ödülde en sonda, görevde ise en başta durur.