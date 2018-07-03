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Ünal Karaman onayladı! Polonyalı futbolcu Trabzonspor'a bedavaya geliyor

Trabzonspor Polonyalı sol kanat oyuncusu Rafal Kurzawa'ya kanca attı.

03 Temmuz 2018 Salı 19:12
Ünal Karaman onayladı! Polonyalı futbolcu Trabzonspor'a bedavaya geliyor

Trabzonspor’un Rafal Kurzawa'nın menajeriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi. Polonya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda boy gösteren 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeriyle temas kurulduğu ve mali anlamda bilgilerin istendiği bildirildi.

Rafal Kurzawa'ya Özkan Sümer'in ve teknik direktör Ünal Karaman'ın onay verdiği, mali şartların netleşmesinden sonra oyuncunun bordo mavili takıma getirilmesi için çalışmaların hızlandırılacağı bildirildi.

Rafal Kurzawa kimdir?

29 Ocak 1993 doğumlu Polonyalı oyuncu Rafal Kurzawa, ülkesi dışında hiç futbol oynamadı. Kariyerinde 168 maça çıkan oyuncu 15 gol atıp, 48 asist gerçekleştirdi. 1.82 boyundaki sol kanat oyuncunun bonservisi elinde. Transfermarkt değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:12
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Rafal Kurzawa
  4. Polonya

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