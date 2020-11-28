Umut ol İnsani Yardım Derneği Suriye kış çalışmalarına hız verdi

Bölgede çalışmalar yürüten Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği çadırlarda yaşayan insanlara kış yardımı kampanyası başlattı.

1500 Çocuğa Mont ve Ayakkabı Dağıtıldı



Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Derneği İdlib’de çadırlarda yaşayan 1500 çocuğa kışlık mont ,ayakkabı, eldiven ve bere dağıtımı gerçekleştirdi. Çadır kentlerde bulunan çocukları tespit eden dernek gönüllüleri şuana kadar 1500 çocuğa soğuktan korunmaları için destek oldu.

Çadırlarda Soba ve Battaniye ihtiyacı var

Umut Ol Uluslararası İnsani Yardım Dernek Başkanı Mustafa Yeşil, Suriye’de kışın başlamasıyla birlikte çadırlarda yaşayan insanların zorlandığını belirtti. Yeşil yaptığı açıklamada; ‘’ Milyonlarca insan 10 yıldır çadır kentlerde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Kış onların yaşamlarını iyice zorlaştırıyor. Daha önceki yıllarda bu kamplarda soğuktan donarak hayatını kaybeden çocuklar oldu. Onların bu sene donma tehlikesi yaşamaması için Umut Ol İnsani Yardım Derneği olarak büyük bir kampanya başlattık. Yardımlarımız gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın desteğiyle devam ediyor. Hedefimiz çadırlarda yaşayan insanlara daha çok soba, kömür. Battaniyeden oluşan yardım paketleri ulaştırmak. Çocuklar üşümesin diye ekiplerimiz Mont ve ayakkabı dağıtımına başladılar. Halkımızın bu çalışmalara destek vermesini rica ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Umut Ol İnsani Yardım Derneği İdlib'de 5000 aileye soba, kömür, battaniye ve süngerden oluşan kış paketi dağıtmayı hedefliyor.