Umut Güneş kimdir nereli ve kaç yaşında? Umut Güneş Beşiktaş transfer Beşiktaş, yeni sezona güçlü başlamak için transferlere hız verdi. Beşiktaş yönetimi 19 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Umut Güneş kimdir? Umut Güneş nereli ve kaç yaşında? Umut Güneş nerede oynuyor? Umut Güneş hangi saha oyuncusu?

Beşiktaş, yeni sezona güçlü başlamak için transferlere hız verdi. Beşiktaş yönetimi 19 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başladı. Umut Güneş kimdir? Umut Güneş nereli ve kaç yaşında? Umut Güneş nerede oynuyor? Umut Güneş hangi saha oyuncusu? Stuttgart ile hali hazırda iki yıllık sözleşmesi bulunan Umut Güneş transfer edilebilirse sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilecek ve Abdullah Avcı'nın olumlu rapor vermesi halinde A takımda forma giyecek. Umut Güneş kimdir? 16 Mart 2000 doğumlu Umut Güneş, Almanya Bölgesel Ligi'nde mücadele eden Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyiyor. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

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