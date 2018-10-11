Umut Bozok Mili Takım kadrosundan çıkarıldı
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Umut Bozok kadrodan çıkarıldı.11 Ekim 2018 Perşembe 22:46
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde maçın oynanacağı Rouen kentindeki Diochon Stadı'nda gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.
Ümit Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Umut Bozok kadrodan çıkarıldı.
Ay-yıldızlı ekibin Fransa karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.
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