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Aktüel Ümraniye'de gecekondu yangını
Aktüel

Ümraniye'de gecekondu yangını

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:06:53 -
Ümraniye'de gecekondu yangını

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kalender Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimse olmadığı belirlenen gecekondudaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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