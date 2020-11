"UMKE'nin Fatma ablası" arama kurtarmada aldığı notlarla gençlere yol gösteriyor

İzmir depreminde de hayat kurtarmaya devam eden 30 yıllık hemşire Fatma Aktaşcı, 11 yıldır katıldığı arama kurtarma operasyonlarında yaşadıklarını tek tek not alıyor - UMKE İzmir Eğitim Sorumlusu Fatma Aktaşcı: - "Söz uçar yazı kalır. O şekilde kendimi yetiştirdim. Arama ve kurtarma operasyonlarında yaptığım her şeyi not alıyorum. Araçla deprem yerine ulaşma vaktini, yaralılara enkazda müdahale etme saatimizi yazarım. Enkazdan yaralı çıkarılırken nasıl müdahale edildi, ambulansla hastaneye intikal ettirilmesine kadar, her şeyi anlatırım. Bu benim kişisel arşivim" - UMKE'de görevli anestezi teknisyeni Suat Günalp: - "O bize her zaman 'Yazmadıysanız yapmamışsınızdır.' der. Hocamız kazandığı tecrübeleri bu yolla bize aktarmış oluyor. Kurtarma operasyonlarındaki eksiklikleri ve daha neler yapılabileceğini bize bu yolla anlatıyor"