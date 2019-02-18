Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da yapılacak

ANKARA (AA) - Ümitler Avrupa Judo Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-3 Mart tarihlerinde Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek. Müsabakalar erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek. Kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70; erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.