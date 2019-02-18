Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da yapılacak

Ümitler Avrupa Judo Kupası, Antalya'da yapılacak18 Şubat 2019 Pazartesi 12:48
ANKARA (AA) - Ümitler Avrupa Judo Kupası'na Antalya ev sahipliği yapacak.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-3 Mart tarihlerinde Kemer ilçesindeki Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek.
Müsabakalar erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
Kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 ve +70; erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.
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