Ümit Özdağ'dan canlı yayında kritik açıklama

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, kuracağı yeni parti hakkında CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu programda açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "İçerde oluşmuş cepheleşmeyi aşacak, dışarıdaki Türkiye'ye kurulmuş kuşatmayı aşacak, vatansever ve birinci meclisin duruşunu temsil edeceğiz. Biz bu ittifakların cepheleşme oluşturduğu düşünüyoruz. Bizim amacımız bu cepheleşmeleri kırmak. Biz ne cumhur ittifakı ile ne millet ittifakı ile ittifak yapacağız. Ben yerel seçimler öncesinde de İYİ Parti'nin tek başına yerel seçimlere girmesini istedim. İYİ Parti ittifaka girmeseydi oyunu daha da arttırabilirdi. Yüzde 7,5 oyu AK Parti'den alıyorduk. Ama o oy MHP'ye kaydı." dedi.