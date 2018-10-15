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Ümit Özat: Milli takımın Arda Turan'a ihtiyacı var

Teknik direktör Ümit Özat, Türkiye'nin Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu karşlaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 01:45
Ümit Özat: Milli takımın Arda Turan'a ihtiyacı var

Ümit Özat, Rusya-Türkiye maçının ardından milli takımın, Arda Turan'a ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"ARDA TURAN GİRMELİ"

"NTV'de yayınlanan 90+ programında konuşan Ümit Özat, "Bizim yaratıcı oyuncumuz konusunda bir sıkıntımız yok. Hele bir de buraya Arda girerse... Arda Turan, milli takıma girmeli ve girecek. Milli Takımın Arda Turan'a ihtiyacı var. Böyle oyuncular her yıl çıkmıyor." dedi.

"ÖMER BAYRAM ÖRNEKTİR"

Ümit Özat sözlerini, "Anadolu takımında bir oyuncu 34 maç oynuyor ama milli takıma alınmıyor. Büyük takımlarda hiç süre almıyor ama milli takıma çağrılıyor. Ömer Bayram buna örnektir. Bu çocuk gelmeden önce de Akhisar'da banko oynuyordu" ifadeleriyle sürdürdü.

Sporx

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 01:45
  1. Ümit Özat
  2. Arda Turan
  3. Milli Takım
  4. A Milli Futbol takımı
  5. Rusya

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