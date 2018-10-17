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Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de...

Fenerbahçeli eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2002-2003 sezonuyla ilgili Özat, ''Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik'' dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:27
Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de...

Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor ekranlarında çarpıcı bir yorumda bulundu. 2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta 1 gol kaydeden Ümit Özat, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Özat, ''O gün Galatasaray'ı 6-0 yendik, ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydikYani her sene Galatasaray'a yenil ama şampiyon ol. Bu daha önemli.'' diye konuştu.

2002-2003 sezonunun 6. haftasında oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller Tuncay Şanlı, Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat'tan gelmişti.

85 puanla Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray 77 puanla ligi ikinci sırada bitirmişti.

Fenerbahçe ise 51 puan ile 6. sırada kalmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:27
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