Ümit Özat: Keşke Galatasaray'ı 6-0 yenmeseydik de...

Teknik Direktör Ümit Özat, A Spor ekranlarında çarpıcı bir yorumda bulundu. 2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta 1 gol kaydeden Ümit Özat, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Özat, ''O gün Galatasaray'ı 6-0 yendik, ligi 6. bitirdik. Keşke Galatasaray'a yenilseydik de Şampiyonlar Ligi'ne gitseydik. Yani her sene Galatasaray'a yenil ama şampiyon ol. Bu daha önemli.'' diye konuştu.

2002-2003 sezonunun 6. haftasında oynanan mücadelede galibiyeti getiren goller Tuncay Şanlı, Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat'tan gelmişti.

85 puanla Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray 77 puanla ligi ikinci sırada bitirmişti.

Fenerbahçe ise 51 puan ile 6. sırada kalmıştı.