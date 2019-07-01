Ümit Özat depremi! Yollar ayrılıyor 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrılıyor. Özat'ın yerine Orhan Kaynak'ın geleceği belirtildi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi yaşanıyor. TFF. Lig ekibi AdanaDemirspor,ÜmitÖzat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adana ekibi kısa süre içinde açıklama yaparak yolları ayıracağını açıklayacak. Fanatik'te yer alan habere göre; AdanaDemirspor'unÜmitÖzat'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Güney ekibi tecrübeli teknik adaman OrhanKaynak ile her konuda anlaştı. Ümit Özat geçen sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik 3'de yenilgi almıştı

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