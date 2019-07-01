Ümit Özat depremi! Yollar ayrılıyor
1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrılıyor. Özat'ın yerine Orhan Kaynak'ın geleceği belirtildi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:58
Adana Demirspor'da Ümit Özat depremi yaşanıyor. TFF. Lig ekibi AdanaDemirspor,ÜmitÖzat ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Adana ekibi kısa süre içinde açıklama yaparak yolları ayıracağını açıklayacak.
Fanatik'te yer alan habere göre; AdanaDemirspor'unÜmitÖzat'ın yerine getireceği isim de belli oldu. Güney ekibi tecrübeli teknik adaman OrhanKaynak ile her konuda anlaştı.
Ümit Özat geçen sezon Adana Demirspor'un başında çıktığı 16 maçta 8 galibiyet 5 beraberlik 3'de yenilgi almıştı
YORUM YAZ