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Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası

- Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen şampiyonada, 50 kilometre mesafe yarışları başladı

04 Ağustos 2019 Pazar 14:47
Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası


AKSARAY (AA) - Hasan Dağı'nda ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası'nda 50 kilometre mesafe yarışları başladı.

Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün yarışmalarına, Vali Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Ali Mantı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli bir etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şampiyonanın dün antrenman uçuşlarıyla başladığını belirten Vali Mantı, şöyle konuştu:

"Bizim Hasan Dağı'mız paraşütçülük konusunda dünyanın üçüncü güzel yeri. Rusya'da böyle güzel bir alan olmadığı için Rusya'nın talebi üzerine burayı verdik. İnşallah bundan sonra da uluslararası şampiyonayı burada yapacağız. Burası çok güzel bir yer. İnşallah paraşüt sporunu halkımıza ve çevre illere sevdireceğiz. Burada 25 farklı ülkeden 70 sporcu var. Çok güzel bir yarışma olacağını ümit ediyorum. Bu yarışmaya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise paraşüt sporunun Aksaray'da yeni yeni başladığını ve çok güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hasan Dağı'nın turizm, kültür ve tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Aydoğdu, "Şimdi biz buna birkaç senedir paraşüt sporunu da ekledik. Dünya paraşüt sporu literatürüne giren işler yapıyoruz burada. Geçen yılki eksiklerimizi tamamlıyoruz. Seneye, bu yılki eksiklerimizi tamamlayacağız. Aksaray'ı bu alanda uluslararası alanda tanıtmaya çalışıyoruz. Hasan Dağı'nın Türkiye'nin turizm merkezi olması yönünde çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Şampiyona kapsamında 25 farklı ülkeden 70 paraşütçü, 50 kilometre mesafe yarışı için uçuş gerçekleştirdi. Organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 14:47
  1. Aksaray
  2. Ali Mantı
  3. Cengiz Aydoğdu
  4. Hüseyin Altınsoy
  5. Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası

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