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Uluslararası Su Sporları Festivali yarın başlıyor

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenecek Su Sporları Festivali 09:00’dan 21.00’e kadar dolu dolu geçecek.

07 Eylül 2018 Cuma 21:24
Uluslararası Su Sporları Festivali yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez uluslararası statüde düzenlenecek Su Sporları Festivali 09:00'dan 21.00'e kadar dolu dolu geçecek.

İBB Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Su Sporları Alanı'nda 8-9 Eylül tarihleri arasında organize edilen festival müzik eşliğinde sabah sporları ile başlayacak, söyleşiler, sahne performansları, eğlenceli etkinlikler, yarışmalar ve konserler ile son bulacak. Festival alanında aileler ve çocuklar için su savaşı, balon sapanı, şişme balonla atlama, survivor parkuru, kürek-yelken simülasyonları ve kum havuzu gibi pek çok etkinlik sunuluyor.

İstanbulluların ücretsiz olarak takip edebilecekleri etkinliğe tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

PROGRAM:

TARİH: 8 EYLÜL CUMARTESİ
SAAT: 09.30 (Su Topu Müsabakası) – 18.30 (Dragon Bot Finali)
9 EYLÜL PAZAR
09.00 (Dragon Bot Yarışı) – 16.30 (Flyboard Şampiyonası)

YER: İBB MALTEPE ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:24
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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