Uluslararası sözleşmelerle korunuyor: Koparmanın cezası 80 bin 465 TL!

Muğla Datça merkeze 25 kilometre mesafede, 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin 50 metrelik bölümünde kum zambağı çıktı.

Eylül ayının 3'üncü haftasından itibaren taşların arasından çiçeklenen kum zambakları, her yıl olduğu gibi doğaseverler tarafından etrafı taşlarla çevrilerek korumaya alınıyor.

Koparmanın cezası 80 bin 465 TL

Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor.

Neslinin tükenme tehlikesi olan kum zambaklarını koparanlara ise 80 bin 465 TL ceza kesiliyor.

Dünya genelinde koruma altında

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının nesli tehlike altında olan ve uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi. Kum zambaklarının kritik seviyedeki türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alıyor." dedi.

Kum zambaklarını yerinden sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 80 bin 465 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerine bilgi verilmesini istedi.