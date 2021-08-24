Uluslararası örgütlerden HAK-İŞ’e teşekkür

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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC) Genel Sekreteri Pierre Habbard, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2021-2022 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün başarıyla imzalanmasından dolayı HAK-İŞ Konfederasyonunu tebrik etti.

ETUC Genel Sekreteri Luca Visentini teşekkür ederek, bu haberi ETUC teşkilatı ile paylaşacağını söyledi. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu - Asya Pasifik bölgesi Genel Sekreteri Shoya Yoshida: “Kamu işçilerin ücretlerinin uygun bir düzeye çıkarılması konusunda HAK- İŞ ve TÜRK-İŞ’i sürdürdüğü müzakerelerden dolayı tebrik ediyorum” dedi. Yoshida ayrıca; “Mali konsolidasyon kisvesi altında yıllarca yanlış yönlendirilen kemer sıkma politikaları ve kamu harcamalarındaki kesintiler, ülkelerin krizle yeterince mücadele etme kapasitesini baltaladı. Kamu hizmetlerinin kalitesi, bu hizmetlerle uğraşanların çalışma koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kamu hizmetlerinde kaliteyi sağlamak için örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmesi esastır” dedi.

Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) ile ilgili ILO 151 Nolu Sözleşmesine atıfta bulunan Yoshida, “Asya Pasifik bölgesinde Uluslarası Çalışma Örgütü üye ülkelerin içerisinde sözleşmeyi yalnızca Türkiye ile Filipinler onaylamıştır. 151 Nolu Sözleşmenin onaylanmasıyla kamu işçileri temsil eden sendikalar; ücretler, cinsiyet ve eşitlik, tacizle mücadele önlemleri, iş sağlığı ve güvenliği ve COVID-19'dan korunma gibi kilit konularla ilgili süreçlerde çok önemli bir role sahip olmuştur” dedi. ITUC, ITUC-AP ve ETUC, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün haber ve çıktılarını web sayfalarında da yayınlayarak başarılı sözleşmeyi dünyaya duyurdu.