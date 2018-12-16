Uluslararası Mersin Maratonu sona erdi

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı atlet Kenneth Kiplagat Limo, kadınlarda da Etiyopyalı atlet Biruk Konjit Tilahun birinci oldu.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü 14 ülkeden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Maratonu'nda erkeklerde ilk üç sırada Kenyalı atletler yer aldı. Kenneth Kiplagat Limo 2 saat 10 dakika 12 saniye ile parkur rekorunu kırarak birinci olurken, Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 43 saniyelik derecesiyle ikinciliği, Sang Benard Cheruiyot ise 2 saat 14 dakika 46 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da Etiyopyalı atlet Biruk Konjit Tilahun 2 saat 33 dakika 18 saniye derecesiyle birinci, Etiyopyalı Chaltu Dida 2 saat 35 dakika 44 saniyeyle ikinci, Kenyalı Gladys Chemweno ise 2 saat 38 dakika 36 saniyeyle üçüncü sırada yarışmayı tamamladı.





- 15 kilometrelik koşu





Toplam bin 72 atletin mücadele ettiği 15 kilometre koşusunda ise erkeklerde Etiyopyalı atlet Murat Bazezew 44 dakikayla birinci, Kenyalı atlet Frankline Ngelel 44 dakika 20 saniyelik derecesiyle ikinci, yine Kenya'dan Boaz Kiptoo Kiplagat ise 44 dakika 58 saniyeyle üçüncü oldu.



Kadınlarda da Kenyalı sporcular Delvine Meringor 48 dakika 38 saniyeyle birinci, Daisy Jeptoo Kimeli 49 dakika 21 saniyeyle ikinci, Vicoty Chepngeno 50 dakika 32 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Tekerlekli sandalyede ise erkeklerde Ömer Cantay 2 saat 20 dakika 14 saniyeyle, kadınlarda ise Hamide Doğangül 2 saat 23 dakika 46 saniyeyle birinciliği elde etti.

Etkinlik kapsamındaki 5 kilometrelik halk koşusu da yoğun katılımla gerçekleştirilirken, Mersin'de yaşayan Ali Danyıldızı da doğup büyüdüğü Kahramanmaraş'daki Zeytindere İlkokulu'na bilgisayar laboratuvarı kurmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 kilometrelik koşuya katıldı.



Etkinlikte dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

130 bin kişinin başvuru yaptığı organizasyonda, toplamda 400 bin lira para ödülü dağıtıldı.



