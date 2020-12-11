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Aktüel Uluslararası Göç Örgütü'nün Mersin Halinde kuracağı tesiste yapım çalışmaları sürüyor
Aktüel

Uluslararası Göç Örgütü'nün Mersin Halinde kuracağı tesiste yapım çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:47:28 -
Uluslararası Göç Örgütü'nün Mersin Halinde kuracağı tesiste yapım çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Uluslararası Göç Örgütü'nün yaptırıp Mersin Büyükşehir Belediyesine hibe edeceği "Gıda Kurutma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Hal Kompleksi'nde yapımı devam eden, güneş enerjisiyle çalışacak tesisteki çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, tesisin Mersin için önemli bir proje olduğunu belirterek, "Bir kurutma tesisi kuruyoruz. Burada yöremize özgü meyveler kurutulacak, paketlenecek ve satılacak. Kadın kooperatifimizin işin en başlangıç noktasından son noktasına yani pazarlamaya kadar önemli katkıları olacak." ifadesini kullandı.

Tesisin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Uluslararası Göç Örgütünün 100 bin dolarlık maliyetle kurup Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edeceği tesiste, 13'ü sığınmacı olmak üzere, 25 kadına istihdam sağlanacağı bildirilmişti.

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