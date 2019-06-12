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Uluslararası ESOK Rallisi yarın start alacak

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Eskişehir'de gerçekleştirtilecek organizasyon, 15 Haziran Cumartesi günü tamamlanacak

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
Uluslararası ESOK Rallisi yarın start alacak

ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Ralli Kupası‘na dahil olan Uluslararası Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Rallisi, yarın Eskişehir’de başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek.

Katılımcılar 2 gün boyunca Bozdağ eteklerindeki 432,94 kilometre uzunluğundaki parkurda, asfalt zeminli 8 özel etapta mücadele edecek.

Ralli, Espark AVM önünde yarın saat 21.30’daki start seremonisiyle başlayacak. Yarışta ilk gün 14 Haziran Cuma saat 10.00’da servis alanından start alacak.

Organizasyonda sporcular 15 Haziran Cumartesi sabahı saat 10.00’da tekrar direksiyon başına geçecek ve Espark AVM‘deki finiş noktasına ulaşmaya çalışacak.



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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:03
  1. 2019 Avrupa Ralli Kupası
  2. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü
  3. otomobil sporları
  4. Uluslararası ESOK Ralli

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