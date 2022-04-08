Uluslararası Enerji Ajansı'nın o planına Türkiye de katılıyor!

60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi. Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de üç milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünleri sürme kararına katkıda bulunacak ülkelerin listesini yayımladı.

Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan UEA'nın, ABD ile birlikte hareket eden üyeleri tarafından alınan piyasaya petrol sürme kararı ile piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürülecek.

Karar, UEA'nın da bugüne kadar gerçekleştirdiği beşinci petrol sürme kararı olma özelliğini taşıyor.

ABD'nin Mart ayının sonunda aldığı stratejik rezervlerinden bugüne kadar görülen en büyük miktarda petrolü serbest bırakma kararının ardından, bu karar ile UEA'nın ABD dışındaki üyeleri de aynı nitelikte bir karar almış oldu.

Listede Türkiye de var

UEA, üye ülkeler tarafından altı aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarının 120 milyon varile ulaştığını açıkladı.

60 milyon varil piyasaya sürme taahhüdünde bulunarak en büyük katkı sağlayan ülke olan ABD'yi, 15 milyon varil ile Japonya izledi.

Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor.

Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye de üç milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak.