



KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da bu yıl ilki yapılan Uluslararası Bisiklet Festivali, kortej geçişiyle başladı.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı 120 bisikletçi, Aslanlar Meydanı'nda toplandı.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, güzel bir festivale ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra bisikletlerine binen sporcular, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konaklarıyla açık hava müzesi konumundaki Safranbolu'nun içinden geçerek, ilçeye bağlı Yazı köyüne ulaştı.

Burada kamp kuran sporcular, unutulmaya yüz tutmuş çeşitli geleneksel oyunları sergiledi.

Festival, cumartesi günü sona erecek.







