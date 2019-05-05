Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Marmaris'te düzenlenen şampiyonada dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme maratonunda dereceye girenler belli oldu. Hakem heyetine yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle: Bin 500 metre: Aqua Youths Kadınlar: Tuana Mülayim - 23 dakika 20 saniye Aqua Youths Erkekler: Seyfi Diker - 22 dakika 01 saniye Kadınlar: Iryna Bolshakova - 22 dakika 03 saniye Erkekler: Okan Ulaş - 22 dakika 58 saniye 3 bin metre: Kadınlar - Deniz Kayadelen - 46 dakika 33 saniye Erkekler: Efe Erduran - 40 dakika 50 saniye 5 bin metre: Aqua Youths Kadınlar: Hilal Zeyneb Saraç – 1 saat 14 dakika 16 saniye Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel – 1 saat 12 dakika 10 saniye Kadınlar: Iryna Bolshakova - 1 saat 17 dakika 18 saniye Erkekler: Emre Erdoğan - 1 saat 12 dakika 54 saniye 4x500 metre Bayrak Yarışı Kadınlar: Lucia Selin Gelens, İpek Koçoğlu, Tuana Mülayim, Zeynep Duru Yılmaz - 18 dakika 12 saniye Erkekler: Can Dik, Ata Umut Şahin, Deniz Akış, Efe Çınar Şikel - 16 dakika 38 saniye

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