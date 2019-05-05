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Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

Marmaris'te düzenlenen şampiyonada dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi

05 Mayıs 2019 Pazar 19:15
Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme maratonunda dereceye girenler belli oldu.

Hakem heyetine yapılan itirazların değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle:

Bin 500 metre:

Aqua Youths Kadınlar: Tuana Mülayim - 23 dakika 20 saniye

Aqua Youths Erkekler: Seyfi Diker - 22 dakika 01 saniye

Kadınlar: Iryna Bolshakova - 22 dakika 03 saniye

Erkekler: Okan Ulaş - 22 dakika 58 saniye

3 bin metre:

Kadınlar - Deniz Kayadelen - 46 dakika 33 saniye

Erkekler: Efe Erduran - 40 dakika 50 saniye

5 bin metre:

Aqua Youths Kadınlar: Hilal Zeyneb Saraç – 1 saat 14 dakika 16 saniye

Aqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel – 1 saat 12 dakika 10 saniye

Kadınlar: Iryna Bolshakova - 1 saat 17 dakika 18 saniye

Erkekler: Emre Erdoğan - 1 saat 12 dakika 54 saniye

4x500 metre Bayrak Yarışı

Kadınlar: Lucia Selin Gelens, İpek Koçoğlu, Tuana Mülayim, Zeynep Duru Yılmaz - 18 dakika 12 saniye

Erkekler: Can Dik, Ata Umut Şahin, Deniz Akış, Efe Çınar Şikel - 16 dakika 38 saniye

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 19:15
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