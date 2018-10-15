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Uluslar Ligi'nde şok! Polonya küme düştü

UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya 1-0 mağlup olan Polonya küme düştü.

15 Ekim 2018 Pazartesi 00:12
Uluslar Ligi'nde şok! Polonya küme düştü

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta 7 maçla başladı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi'nde kalmak için önem taşıyan maçta Polonya, İtalya'yı ağırladı. İtalya, Biraghi'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Böylece üç karşılaşma sonunda bir puanda kalan Polonya, B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 00:12
  1. UEFA Avrupa Uluslar Ligi
  2. Polonya
  3. İtalya

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