Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

FIFA kokartlı hakemlerimizden Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı Belarus - Lüksemburg maçında gülen taraf 1-0'lık skorla Belarus olurken, Palabıyık mücadalede 5 kez sarı kartını çıkardı.

Uluslar Ligi'ndeki diğer karşılaşmalarda ise Belçika, İsviçre'yi 2-1 yendi. Hırvatistan ile İngiltere golsüz berabere kaldı. Avusturya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti.

Estonya, Finlandiya'ya 1-0 mağlup olurken, Yunanistan, Macaristan'ın 1-0 yendi. Moldova ise San Marino'yu 2-0 mağlup etti.