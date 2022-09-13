Ulusalcıların efsane albayı Levent Göktaş Bulgaristan'a sığınmak istiyor!

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Ulusalcıların bir dönem MİT Müsteşarlığı'na getirtmek istediği, CHP'lilerin yandaş medyalarında "kahraman albay" ilan edilen Hablemitoğlu suikastinin zanlılarından Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'dan sığınma talep ettiği öğrenildi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk ile CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV tarafından, "kahraman albay" diye sunulan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Mustafa Levent Göktaş'ın, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılmadan önce Bulgaristan'a sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

Beklentiye göre; geçen hafta Türkiye'ye iadesiyle ilgili davası görülen Göktaş'ın sığınma talebi Bulgar makamlarınca kabul edilmeyecek.

Bulgaristan'da cezaevinde tutulan Göktaş'ın, Türkiye'ye iadesine yönelik karar verilmesi beklenirken, bu karara, avukatı aracılığıyla bir üst mahkemede itiraz edebileceği ancak bunun da süreci etkilemeyeceği öngörülüyor.