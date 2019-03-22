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Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

Bursa’da 8’incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, açılış konuşmaları ve ’Enerjide Yeni Dengeler’ oturumuyla başladı.

22 Mart 2019 Cuma 11:15
Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı

Bursa’da 8’incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, açılış konuşmaları ve ’Enerjide Yeni Dengeler’ oturumuyla başladı.


Bu yıl 8’incisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Zirvenin açılış konuşmaları Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ve DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase tarafından yapıldı. Ateş, zirveye birçok ülkeden katılım olduğunu belirterek, tüm katılımcılara, sponsorlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, zirvenin ilk günden bu yana ana sponsorluğunu yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, içinde bulundukları otomotiv sektörüyle ilgili bilgiler verdi.


DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü Howard Chase, iş dünyası ve hükümetler arasında diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek bu şekilde başarının artacağını ifade etti.



Zirvenin ilk oturumunda, enerjide yeni dengeler tartışıldı


‘Enerjide Yeni Dengeler’ oturumunda dünya enerji sektörünün geçirdiği köklü dönüşüm, teknolojik ve çevresel dinamikler tartışıldı. Panelde birçok enerji tüketicisi ve tedarikçisi arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.


Moderatörlüğünü Engie Enerji Türkiye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Rende’nin yaptığı panele Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ve STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter katıldı.



"Petrolle birlikte yaşamaya devam edeceğiz"


Panelde ilk konuşmayı yapan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dünyada özellikle elektrikli arabaların üretilmesiyle birlikte “Petrolün sonuna mı geldik” sorusunun sorulmaya başladığını ama bu iki konunun birbiriyle ilgisinin bulunmadığını belirtti. Dünyada petrol tüketiminin çok büyük bir bölümünün petrokimya, taşımacılık ve havacılık sektörlerinde olduğunu söyleyen Birol, petrokimya sektörünün hayatımızın içinde pek çok alanda bulunduğunu anlattı. “En azından birkaç on yıl daha petrolle birlikte yaşayacağız” diyen Birol, doğalgazda da Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar olduğunu söyledi.



"Türkiye’de enerji arzı sorunu yok"


Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ise, Türkiye’de enerji arz güvenliğinin çok başarılı bir biçimde özel sektöre devrinin gerçekleştiğini belirterek, bu sektöre 110 milyar dolarlık yatırım yapıldığını ifade etti. Türkiye’de 90 bin megawatt’a yakın bir arz bulunduğunu belirten Dördüncü, Türkiye’de bir enerji arzı sorunu olmadığını söyledi.


STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de Türkiye’de yıllık 42 milyon ton akaryakıt ürünleri tüketiminin bulunduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:15
  1. doğa

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