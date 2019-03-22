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Uludağ Ekonomi Zirvesi

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner:- "Kurulan yeni dünya düzeninde korumak zorunda olduğumuz değerleri bilelim, bu değerlerle teknolojiyi geliştirmenin altyapısını yapalım. Yoksa karanlık bir yere gidebiliriz"

22 Mart 2019 Cuma 13:32
Uludağ Ekonomi Zirvesi

BURSA (AA) - Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Kurulan yeni dünya düzeninde korumak zorunda olduğumuz değerleri bilelim, bu değerlerle teknolojiyi geliştirmenin altyapısını yapalım. Yoksa karanlık bir yere gidebiliriz." dedi.

Boyner, "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nde moderatörlüğünü Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur'un üstlendiği "Dijital Dönemde Liderlik" oturumunda konuştu.

Hepsiburada'nın kuruluşundan bu yana sürekli büyüdüğünü belirten Boyner, bu büyümeyi yönetebilmek için başka bir kültür ve çevik olmak gerektiğini, öğrenmeye açık olmak, hızlı karar alabilmek, hata yapmaktan korkmamak ve çabuk ders almak gerektiğini söyledi.

Boyner, değişime ancak departmanların tek başına bağımsız olmadığı ama disiplinler arası koordinasyonun iyi olduğu, teknolojinin bütün şirketin ruhunda olduğu bir sistemle cevap verilebileceğini ifade etti.

Gençlerin de işlerine anlam yüklemesine, heyecanlandıkları projeler yapmasına ihtiyaç olduğunu belirten Boyner, "Karşımızda çok ciddi problemler olduğu, yepyeni bir dünya düzeni kurulduğu, bu düzenin en önemli tetikleyicisinin teknoloji olduğu ve bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili fikir önderleri, kanun ve politika yapıcılar, iş dünyası ve teknoloji dünyası, bu tartışmayı açık yüreklilikle yapmak zorundadır." dedi.

Hanzade Doğan Boyner, şunları kaydetti:

"Biz teknoloji sayesinde datamızı paylaşarak bize sevdiğimiz ürünün gösterilmesini memnuniyetle karşıladık ama bu teknoloji kalkıp bizim seçim kampanyasındaki fikirlerimizi manipüle ettiği zaman 'dur' dedik. Bu çizgileri nerede çizeceğiz? Belki de işsizlik tanımını değiştireceğiz. Teknoloji birçok işi atıl hale getirecek. Teknoloji gerçekten kötü olmak zorunda değil çünkü aynı teknoloji çok büyük servet yaratıyor, o serveti farklı dağıtırız, farklı bir sosyal kontrat yaparız. İşsizlik tanımını değiştiririz, bugün işsizlik olarak tanımladığımız birçok işi aslında bir iş olarak görmeye başlayabiliriz. Teknolojinin müthiş faydalarını hepimiz yaşadık, yaşıyoruz. Hastalıkları çözeceğiz, açlık problemini ortadan kaldıracağız ama bütün bunları yaparken kurulan yeni dünya düzeninde korumak zorunda olduğumuz değerleri bilelim, bu değerlerle teknolojiyi geliştirmenin altyapısını yapalım. Yoksa karanlık bir yere gidebiliriz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:32
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