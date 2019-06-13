Uludağ Cup 2019’da şampiyon Bursaspor

Nilüfer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Uludağ Cup 2019 Futbol Turnuvası’nda, U-12 ve U-13 kategorilerinde şampiyon belli oldu. Her iki kategoride de şampiyonluk kupasını Bursaspor aldı.

Bursa, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Adıyaman illerinden 26 takımın katıldığı U-12 ve U -13 maçları Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu ve Mineraliçavuş Spor Tesisleri’ndeyapıldı. Turnuvanın finali büyük çekişmeye sahne oldu.Normal süresi 2-2 biten final maçında, rakibi Beşiktaş’ı penaltı atışları ile 6-4 yenen Bursaspor U-12 kategorisinin şampiyonu oldu. Altay ve Karamürsel İdman Yurdu arasında oynan üçüncülük maçının da normal süresi 1-1 eşitlikle bitti. Seri penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan İzmir ekibi Altay üçüncü oldu.

U-13 kategorisinin final maçında Bursaspor, rakibi Yalova 1963 Spor’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, bu kategoride de şampiyon oldu. Fethiye İdman Yurdu’nu 3-1 yenen Adıyaman ekibi Simoviç Karacaspor ise üçüncü oldu. Turnuva süresince başarılı maçlar çıkaran Bursaspor’dan Ahmet Çobanoğlu,Karagümrükspor’dan David Marganet, Yalova 1963 Spor’dan Boran Pir Ali Poyraz ve Simoviç ile Karacaspor’dan Mustafa Çolak’a gelecek vaat eden sporcu ödülleri verildi.

Ödül törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür etti. Bir hafta boyunca 80 takım ve 1700 altyapı sporcusunu, spor kenti Nilüfer’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Turgay Erdem, bu tur turnuvalarda oluşan kardeşlik ve dayanışma ruhunun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Turnuvanın ikinci etabı olan U-9, U-10 ve U-11 kategorileri maçları, 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında aynı tesislerde yapılacak.