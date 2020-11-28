Uluabat Gölü'nde kaçak avlanan kişiye 13 bin 249 lira para cezası

BURSA (AA) - Bursa'da kaçak avcılık yaptığı tespit edilen bir kişiye 13 bin 249 lira para cezası verildi.

Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, Karaoğlan Mahallesi Mustafakemalpaşa Çayı mevkisinde göl içerisinde sazlık alanda yaptıkları kontrollerde, kıyıdan 20 metre açıkta üzeri saz ve kamışlarla kapatılmış bir avcı kulübesi, kulübenin önünde de ayaklarından bağlanmış canlı 11 yeşilbaş ördek tespit etti.

Kulübenin çevresinde ise 2 takozsuz av tüfeği ve bir ses cihazı bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alındı, kaçak avlanan E.C'ye ise 13 bin 249 lira para cezası uygulandı.



