Ülkü Ocakları’ndan 100 bin ODAK2023

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hediye edecekleri yazılımla gençlerin daha hızlı okuyacağını belirtti. Gençlerin ODAK2023 ile okuduklarını daha iyi anlayacağını, lise ve üniversiteye giriş sınavında büyük avantaj elde edeceğini vurgulayan Yıldırım, “Bu vesileyle Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan ve 100 bin gence hediye edilecek ODAK2023, “Yapay Zeka İçeren Dikkat, Odaklanma, Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı” şeklinde tanımlanıyor. Yazılım hediyesi için “https://ulkuocaklari.org.tr” adresinden başvuru yapılabilecek.