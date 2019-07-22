0553 313 94 23

Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın davası zaman aşımına uğradı

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın, annesine miras payını yıllardır eksik ödedikleri iddiasıyla CHP ve Türkiye İş Bankası’na açtığı 10 milyon liralık dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın davası zaman aşımına uğradı

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay’ın, annesine miras payını yıllardır eksik ödedikleri iddiasıyla CHP ve Türkiye İş Bankası’na açtığı 10 milyon liralık dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğlu Ahmet Kemal Doğançay, yaklaşık iki yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne giderek, annesinin Atatürk’ün varisi olmasına karşın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İş Bankası’nın gerekli katkıyı sağlamadığı ve miras payını eksik ödedikleri gerekçesiyle dava açtı.


‘Tahsil hakkı elinden alındı’


Ülkü Adatepe’nin hakkı olan miras payının on yıllarca eksik ödendiğinin iddia edildiği dava dilekçesinde Doğançay’ın avukatı, “Vasiyetname kapsamında Ülkü Adatepe’ye ödenmesi hususunda Atatürk tarafından vasiyet edilen edimler, davalılar tarafından yerine getirilmemiştir. Ülkü Adatepe’nin hakkı olan miras payları, on yıllarca eksik ödenmiştir. Davalı iki kurum Ülkü Adatepe’nin iyi bir tahsil alması için hiçbir girişimde bulunmamıştır. Ülkü Adatepe’nin tahsil hakkı düpedüz elinden alınmıştır. Yaşanan bu olaylar, Ülkü Adatepe’ye vefa borcunun yerine getirilmediğini göstermektedir. Talep ettiğimiz 10 milyon lira manevi tazminat, Kara, Deniz, Hava, Jandarma, Polis Teşkilatı ve şehit yakınları ile gazilere bağışlanacaktır” ifadelerine yer verildi.


‘Mirasçının tazminat isteme hakkı yok’


Dava dilekçesine cevap veren CHP’nin avukatı, “Manevi tazminat isteminin kişiye bağlı olması nedeniyle daha önce talep edilmemiş bir manevi tazminatın mirasçılar tarafından talep edilmesi mümkün değildir. Miras bırakan Ülkü Adatepe’nin ileri sürmediği manevi tazminat hakkını, mirasçının isteme hakkı yoktur” dedi.


‘Davanın reddini isteriz’


Bir diğer davalı Türkiye İş Bankası’nın avukatı ise, “Manevi tazminat talebi zaman aşımına uğramıştır. Hukuki şartları da oluşmamıştır. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için öncelikle ortada hukuka aykırı bir durumun olması gereklidir. Davanın reddini isteriz” ifadelerini kullandı.


Davanın karar duruşması geçtiğimiz hafta görüldü. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tarafların avukatları katıldı.


Doğançay’ın avukatı duruşmada, zaman aşımına ilişkin beyanları kabul etmediklerini, davanın kabulünü talep ettiklerini dile getirdi.


CHP ve Türkiye İş Bankası’nın avukatları ise, davanın yasal süre içinde açılmadığını söyleyerek reddini talep etti.


Mahkeme heyeti, davada zaman aşımının oluşması sebebiyle reddine karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TABİP yaz akademisi başladı
    1. TABİP yaz akademisi başladı
    2. Otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
    3. Günün ilk yarısında en çok değer..
    4. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki..
    5. 10 yıl boyunca acıdan kıvrandı!..
    6. Borsa ilk yarıda düştü
    7. Beyşehir’de 11. Geleneksel Dumanlı..
    8. Türkiye-Pakistan arasında ’Solucan..
    9. Günün ilk yarısında en çok değer..
    10. Büyükşehir Belediyesi’nden sahil boyu..
    11. Güney Kore gemisine korsan saldırısı
    12. Erdemli Belediyesi’nden Muay Thai..
    13. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
    14. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    15. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    16. 5D Simülatör Tırı Kahramanmaraş..
    17. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde..
    18. Çukurova Belediyesi ibadethaneleri..
    19. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    20. Avrupa’da Türk şirketlerine özel..
    21. Medipol Başakşehir’in, UEFA..
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de 5 futbolcu..
    23. ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara..
    24. Adıyaman'da balkondan düşerek..
    25. Akar, Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
    26. Günün ilk yarısında şehir..
    27. Borsada günün ilk yarısı (2)
    28. Yüksek zirvelerin cenneti: Artabel..
    29. Borsada günün ilk yarısı (1)
    30. Bahçe kapısının altında kalan yaşlı..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..