Ülker'in Suud'da üçü bir arada açılışı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, şirketin Cidde’deki Ülker, McVitie’s ve Godiva markalarını bir araya getiren yeni ofis açılışına katıldı. Ünlü iş insanı açılış pastasını yöneticilerle birlikte kesti. Yıldız Holding böylece Cidde’de tek bir ofiste operasyonel süreçlerini geliştirecek.

Murat Ülker, açılış konuşmasında haftanın bereketli başladığını belirterek yeni ofisini hayırlı olmasını diledi.

Ülker’in konuşmasından satır başları şöyle;

“Bu hafta bereketle başladı! Dün, Cidde’de üç ofisimizi bir araya getiren yeni ofisimizin açılışını kutladık @pladisglobal . Pazar akşamı açılışa katılmak için Cidde’ye geldim ve burada umre yapmak fırsatı buldum. Babamın elli yıl önce bu bölgelere ihracat yaparken kutsal mekânları ziyaret etme hayali vardı; bu hayali gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum.



50 yıl önce başlayan ihracat serüvenimiz, bugün bölgesel ofislerimizin ve tesislerimizin sayısını artırarak büyümeye devam ediyor. Yeni ofisimiz, Ülker, McVitie’s ve Godiva gibi markalarımız için operasyonel yeteneklerimizi güçlendirecek ve pazarda liderliğimizi pekiştirmemize yardımcı olacak.



Ayrıca @yildizholding olarak sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz ve bu nedenle koleksiyonumuzdaki eserleri tüm çalışma arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Türkiye’de başlayan bu uygulamayı Londra ve New York’ta sürdürdük ve şimdi Cidde’de de bu geleneği başlatıyoruz. Sanat koleksiyonumuzun bir parçası olmak, #mutluetmutluol felsefemizin bir yansımasıdır.



Bu yeni ofisimizin, daha iş birliği içinde çalışmamızı sağlayarak yenilik ve mükemmelliğin merkezi olacağına inanıyorum. Tüm ekibimiz ve markalarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”