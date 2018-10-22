Ülkemizin sebze takvimi
Sebze takvimimizi sizler için derledik...22 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
Sağlıklı olan her sebzeyi vaktinde yemek...
Asma yaprağı: Mayıs, Haziran (Salamurası 12 ay)
Bakla: Nisan, Mayıs
Taze Barbunya: Temmuz, Ağustos (kurusu 12 ay)
Beyaz Lahana: Ocak Şubat (Şimdi tam zamanı)
Bal kabağı: Kasım, Aralık
Bamya: Ağustos, Eylül
Bezelye: Haziran, Temmuz
Brokoli: Ocak, Şubat, Mart
Brüksel lahanası: Ocak, Şubat
Çalı fasulyesi: Haziran, Temmuz
Çarliston biber: Ağustos
Dere otu: 12 ay
Domates: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos
Dolmalık biber: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
Havuç: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat
Ispanak: Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
Madımak: Sadece Haziran
Mantar: Eylül, Ekim, Nisan, Mayıs
Marul: Haziran
Maydanoz: 12 ay
Mısır: Ağustos, Eylül
Nane: 12 ay
Kara lahana: Sadece Aralık
Kabak: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül
Karnabahar: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak
Kereviz: Kasım, Aralık, Ocak, Şubat
Kırmızı biber: Temmuz, Ağustos
Kırmızı turp: Ocak, Şubat, Mart, Eylül
Pırasa: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart
Pancar: Sadece Şubat
Patlıcan: Temmuz, Ağustos, Eylül
Pazı: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak
Rezene: Sadece Haziran
Roka: 12 Ay
Salatalık: Mayıs, Haziran, Temmuz
Semizotu: Mayıs, Haziran, Temmuz
Sivri biber: Haziran, Temmuz, Ağustos
Karaturp: Sadece Ocak
Taze fasulye: Haziran, Temmuz, Ağustos
Yer elması: Ekim, Kasım, Aralık
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