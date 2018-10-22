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Ülkemizin sebze takvimi

Sebze takvimimizi sizler için derledik...

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
Ülkemizin sebze takvimi

Sağlıklı olan her sebzeyi vaktinde yemek...

Asma yaprağı: Mayıs, Haziran (Salamurası 12 ay)

Bakla: Nisan, Mayıs

Taze Barbunya: Temmuz, Ağustos (kurusu 12 ay)

Beyaz Lahana: Ocak Şubat (Şimdi tam zamanı)

Bal kabağı: Kasım, Aralık

Bamya: Ağustos, Eylül

Bezelye: Haziran, Temmuz

Brokoli: Ocak, Şubat, Mart

Brüksel lahanası: Ocak, Şubat

Çalı fasulyesi: Haziran, Temmuz

Çarliston biber: Ağustos

Dere otu: 12 ay

Domates: Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos

Dolmalık biber: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül

Havuç: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

Ispanak: Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

Madımak: Sadece Haziran

Mantar: Eylül, Ekim, Nisan, Mayıs

Marul: Haziran

Maydanoz: 12 ay

Mısır: Ağustos, Eylül

Nane: 12 ay

Kara lahana: Sadece Aralık

Kabak: Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül

Karnabahar: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak

Kereviz: Kasım, Aralık, Ocak, Şubat

Kırmızı biber: Temmuz, Ağustos

Kırmızı turp: Ocak, Şubat, Mart, Eylül

Pırasa: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart

Pancar: Sadece Şubat

Patlıcan: Temmuz, Ağustos, Eylül

Pazı: Ekim, Kasım, Aralık, Ocak

Rezene: Sadece Haziran

Roka: 12 Ay

Salatalık: Mayıs, Haziran, Temmuz

Semizotu: Mayıs, Haziran, Temmuz

Sivri biber: Haziran, Temmuz, Ağustos

Karaturp: Sadece Ocak

Taze fasulye: Haziran, Temmuz, Ağustos

Yer elması: Ekim, Kasım, Aralık

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:30
  1. sebze takvimi

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