  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ülke genelinde eş zamanlı kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması
Aktüel

Ülke genelinde eş zamanlı kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 8.749 ekip, 30.073 personelin katılımıyla 28.04.2022 günü “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 15:53:00 -
Ülke genelinde eş zamanlı kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması

YENİ AKİT  ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 8 bin 749 ekip, 30 bin 073 personelin katılımıyla 28.04.2022 günü
“Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte gerçekleştirilen denetimlerde; 20 şahıs gözaltına alındı, 279 aranan şahıs yakalandı. 142 şahıs hakkında adli, 358 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Ayrıca; 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi. Türk Polis Teşkilatı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay