Ülke genelinde eş zamanlı kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması

YENİ AKİT ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; ülke genelinde 8 bin 749 ekip, 30 bin 073 personelin katılımıyla 28.04.2022 günü

“Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “23 bin 784 işyeri ve 465 dernekte gerçekleştirilen denetimlerde; 20 şahıs gözaltına alındı, 279 aranan şahıs yakalandı. 142 şahıs hakkında adli, 358 şahıs hakkında idari işlem yapıldı, para cezası uygulandı. 85 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı. Ayrıca; 2 adet tabanca, 36 adet mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 270 paket kaçak sigara, 4 adet oyun ve kumar makinesi, 7 adet tombala makinesi, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 4 horoz ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi. Türk Polis Teşkilatı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” denildi.