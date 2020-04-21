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Dünya

Ülke bu iddiayla çalkalanıyor: Kim Jong-Un’un hayati tehlikesi bulunuyor

ABD basınında yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu iddia edildi.

2020-04-21 09:21:00 -
Ülke bu iddiayla çalkalanıyor: Kim Jong-Un’un hayati tehlikesi bulunuyor

Kuzey Kore haberleri sunan Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geçirdiği ameliyat sonrası ölüm tehlikesi altına girdi.

Amerikalı yetkililere dayandırılan habere göre, geçirdiği bir ameliyat sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un hayati tehlikesi bulunuyor.

İddiayı ABD basını gündeme taşıdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürüldü.

CNN International'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

Aşırı sigara içme ve obezite nedeniyle ameliyata alındı

Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli ‘Daily NK’ adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.

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Yorumlar

Eyup

Halka gramla santimle karne ile hayatta kalsınlar ölmesin çalışsınlar ki bende saltanatımı sürdüreyim diyerek yiyecek verip kendiside yemekten göbeği çatlayan bu diktatör bozuntusu tam bizim solaklar ve Çolaklara göre. Solcu geçinen solakların istediğide işte böyle bir düzen.
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