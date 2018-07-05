ULEB Avrupa Kupasındaki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
İspanya'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası ULEB Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.05 Temmuz 2018 Perşembe 16:41
ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu kura çekimi yapıldı.
İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimi sonucu turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu.
ULEB Avrupa Kupası'nda 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU:
Galatasaray, Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)
B GRUBU:
TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya)
C GRUBU:
Türk Telekom, Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa)
D GRUBU:
Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ)
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