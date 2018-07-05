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ULEB Avrupa Kupasındaki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

İspanya'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası ULEB Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un rakipleri belli oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:41
ULEB Avrupa Kupasındaki temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

ULEB Avrupa Kupası'nda 2018-2019 sezonu kura çekimi yapıldı.

İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimi sonucu turnuvada Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom'un grupları belli oldu.

ULEB Avrupa Kupası'nda 2 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesi gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU:

Galatasaray, Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Germani Brescia Leonessa (İtalya), Ratiopharm Ulm (Almanya), MoraBanc Andorra (İspanya), Monaco (Fransa)

B GRUBU:

TOFAŞ, Lokomotiv Kuban (Rusya), Cedevita (Hırvatistan), ALBA Berlin (Almanya), Limoges CSP (Fransa), Asseco Gdynia (Polonya)

C GRUBU:

Türk Telekom, Valencia (İspanya), Zenit (Rusya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Partizan NIS (Sırbistan), ASVEL (Fransa)

D GRUBU:

Unicaja Malaga (İspanya), UNICS Kazan (Rusya), FIAT Torino (İtalya), Rytas (Litvanya), Fraport Skyliners (Almanya), Mornar Bar (Karadağ)

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:41
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Barcelona
  4. Türk Telekom

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